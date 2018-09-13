​Аналитики составили рейтинг самых дорогих арендных квартир Югры

Самые дорогие арендные квартиры Югры сдаются сургутянами. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

В экономической столице округа можно снять 4-комнатную квартиру, отделанную в классическом стиле, на проспекте Ленина за 80 тысяч рублей в месяц. На втором месте - трешка на проспекте Пролетарский. Ежемесячная плата за прошивание в квартире с современной отделкой составляет 65 тысяч рублей в месяц. Столько же возьмут с арендатора квартиры площадью в 120 «квадратов», расположенной на улице Югорской.

При этом Югра заняла последнее место в рейтинге самого дорогого арендного жилья в Уральском федеральном округе. Первое место досталось Свердловской области. Максимум на рынке аренды Екатеринбурга зафиксирован на уровне 220 тысяч рублей в месяц. Второе место у Тюменской области, где самая дорогая арендная квартира обойдется в 135 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку Ямал и Челябинская область с ценой в 100 тысяч рублей в месяц.

«Уральский федеральный округ на сегодняшний день является одним из самых экономически успешных в России – расположенные на территории УФО компании генерируют более трети всех налоговых сборов в бюджет страны. И регионы, входящие в УФО, являются привлекательными для внутренней миграции, что обеспечивает высокий уровень ставок на локальных арендных рынках», - отметили в пресс-службе ЦИАН.

Для рейтинга самых дорогих арендных квартир Уральского федерального округа были отобраны лоты, сдающиеся в долгосрочную аренду. При определении позиций использовалось суммарное значение арендной ставки и стоимости коммунальных услуг.