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​Как двор превращается в сад

В последнее время в России начинают появляться проекты, где большое внимание уделяют благоустройству. Этот тренд становится главной темой в развитии городской среды и в Сургуте. Ведь город – это не только архитектура, но и уютные парки и аллеи, ухоженные тратуары и безопасные зеленые дворы с игровыми площадками. Именно это в первую очередь делает город удобным для жизни.

Меняется представление и о дворах. Это больше не место для парковки машин, а отдельное общественное пространство для прогулок и детских игр, спортивных тернировок и встреч с друзьями-соседями. Современный двор – должен быть тихим, безопасным и зеленым, чтобы жители чувствовали себя уютно в любое время года. Именно эта концепция реализована в «Новине». Проект компании «Брусника» представляет собой четыре полузамкнутых квартала, с небольшим сквером в центре. Внутри каждого квартала — зеленый внутренний дворик без асфальта и машин.

Озеленение двора проходит особым образом. Жители сразу видят много растений, взрослых, со сформировавшейся кроной. Поэтому не нужно ждать 5-10 лет, когда саженцы вырастут – двор красивый уже сейчас.

Двор внутри квартала — это приватное закрытое от посторонних место.

Чтобы сделать двор уютным и обеспечить необходимый уровень проникновения солнечного света, ландшафтные дизайнеры предусмотрели несколько уровней озеленения: газон, клумбы из цветов, кустарники и деревья. Во дворе высажены липы и сосны, черемуха и горная сосна, барбарис, можжевельник, гортензии. Растения подобраны таким образом, чтобы цвели по очереди. В таком дворе лето будет ярким и длинным. На протяжении всего сезона жители будут любоваться разными красками двора.

«Мы закупаем растения в европейских питомниках, так как только там можем найти соответствующее нашим стандартам качество. Эта отрасль формировалась там на протяжении десятилетий. За растениями правильно ухаживают, каждый год пересаживают, чтобы они хорошо переносили транспортировку, а чтобы крона была правильной формы, их регулярно подрезают. По проекту благоустройства в “Новине” высадят более 15 видов растений. Такой богатый ассортимент есть только в Польше и Германии», – рассказали в компании «Брусника».

Горная сосна. Земля покрывается древесной корой, это помогает почве удерживать влагу.

Чтобы сохранить корневую систему при перевозке, деревья оборачивают в холщовую ткань и закрепляют сеткой.

Деревья обматывают специальной холщовой тканью. Так оно будет защищено от насекомых и солнечных ожогов.

Концепция современного двора предполагает не только озеленение – двор должен стать местом притяжения жителей. Поэтому в «Новине» будут игровые площадки, которые оценят и дети и взрослые. Развивающие гибкость, координацию и баланс скалодромы. Для ловкости – лазалки из канатов. В основе детской площадки – природные формы и материалы. Так, играя, ребенок развивает не только физические способности, но и воображение. Оборудование для площадок привезено из Дании, а чтобы играть было безопасно, оно устанавливается на специальное покрытие.

Такой подход к оснащению детских зон позволяет родителям спокойно отпускать детей играть во двор и быть уверенными в их безопасности.

Эще один важный элемент – освещение. Брусника уделяет этому вопросу особое внимание, так как хорошо освещенный двор – безопасный двор. Именно поэтому важно обеспечить хорошее естественное осевщение днем и искусственное – вечером. Дворы в «Новине» равномерно освещены: здесь есть и фонари и столбики, светильники в брусчатке, подсветка фасадов и деревьев. Никаких темных закоулков. Позднее возвращение домой с работы больше не проблема, жители могут комфортно гулять вечерами, двор – это их пространство, безопасное, спокойное и надежное.

Разноуровневое освещение


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Сегодня в 12:00, просмотров: 197, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:27
Странно, у рекламных постов про классный двор Новина каменты открыты, а у сибпромстроевских - закрыты


Может люди и там захотят выразить восхищение
Вольдемар Моби
не нравится
Сегодня в 13:45
А что ты хотел, СПС бюджетное жилье. Неплохие детские площадки и городки там.,Если бы жильцы еще начали парковаться на парковке, а не раскорячивались во дворах. Сами себе проблему создают, потом ноют
Моби Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:53
не согласен, единственный нормальный проект у них - крутой, можно сказать, - это в Дорожном, прямо суперский для Сургута!
Вольдемар Моби
не нравится
Сегодня в 13:56
Не видел. а что там?
Моби
не нравится
Сегодня в 14:02
я тоже лично не видел, но судя по рекламе - малоэтажное комфортное строительство

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