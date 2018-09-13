Wifire TV включил оригинальный Deutsche Wеlle c вставками на русском

С 10 сентября 2018 года в основных пакетах телеканалов цифрового сервиса Wifire TV cменилcя источник сигнала телеканала Deutsche Wеlle. Теперь канал транслируется на немецком языке и с вставками программ и новостей на русском языке дважды в день по 20 минут (утром и вечером).

Wifire TV - один из первых сервисов цифрового телевидения в России, кто взял эту оригинальную версию телеканала, который чаще всего транслируется как международный на английском языке.

Телеканал Deutsche Wеlle в оригинале будет полезен для немецко-говорящих зрителей и изучающих немецкий язык. Программы на русском языке будут востребованы у аудитории, которая интересуется новостями с Запада в первоисточнике.