​Небогатые россияне стали расточительнее в августе

В августе значительно выросли повседневные расходы людей с низкими доходами – на 8,1 процента. При этом траты граждан со средними доходами снизились на 0,7 процента, с высокими - на 1,3 процента. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

Расходы группы с низкими доходами по сравнению с прошлогодним августом увеличились еще больше – на 9,6 процента. У двух других категорий населения повседневные затраты сократились: у тех, кто располагает средними доходами на 4,5 процента, у обладателей высокого дохода – на 0,7 процента.

Лидером по увеличению трат на товары повседневного спроса в августе по сравнению с июлем стал Южный федеральный округ ( 7,8%). На Урале затраты на покупки поднялись на 2,4 процента. За год этот показатель в УрФО вырос на 4,1 процента.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян.