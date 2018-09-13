Глава Сургута пообещал помочь жителям поселка Юность

Глава Сургута Вадим Шувалов взял на контроль ситуацию с переселением жителей поселка Юность из ветхого жилья. Он заявил об этом во время встречи с представителем населения поселка в среду 12 сентября. Об этом siapress.ru рассказала жительницы Юности Нина Магомедова.

«На встрече помимо Вадима Шувалова и нашего представителя был заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин и исполняющий обязанности директор департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Шувалов пообещал, что будет держать ситуацию на своем контроле и через неделю мы должны получить официальный ответ администрации о том, когда нас все-таки переселят», – рассказала Нина Магомедова.

Напомним, ранее стало известно, что расселение ветхих домов в поселке Юность, которое должно было состояться еще в прошлом году, вновь переносится на неопределенный срок. Когда возмущенные жители пришли в администрацию города на встречу с чиновниками 5 сентября, им сообщили, что аукционы на жилые участки под строительство новых домов в поселке пройдут только в июне следующего года, а само строительство – минимум в 2020 году. До этого жители Юности обсуждали возможность выйти на протест и даже подавали заявку на его проведение, однако администрация им отказала. На данный момент, они не исключают вероятности повторной подачи заявки на митинг, если чиновники не сдержат своих обещаний.