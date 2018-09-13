​Доверие россиян к теленовостям упало на треть за девять лет

Доверие россиян к информации интернет-изданий выросло за девять лет с семи до 24 процентов, а к теленовостям - упало с 79 до 49 процентов. Таковы результаты опроса «Левада-центра», которые публикуют «Ведомости».

Так, 24 процента опрошенных социологами считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении. Также в интернете «полнее и объективнее», чем на телевидении, по мнению 24 процентов респондентов, освещают личную жизнь и благосостояние чиновников и политиков, 22 процентов - положение дел в экономике, 21 процента - акции протеста, 18 процентов - внешнюю политику.

Падение доверия к теленовостям только за последние пять месяцев упало с 85 до 73 процентов, но большинство россиян продолжают узнавать новости из телевизора. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение любителей телевидения и интернета составляет 49 на 54 процента, среди людей старше 55 лет – 89 на 18 процентов.

«Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности. Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы. Тут затронуты важные моменты справедливости – дело не столько в содержании, сколько в моральных оттенках изложения нюансов ситуации. Вместе со снижением одобрения властей снижается и доверие к теленовостям», - отметил директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Читайте также:

«Пенсионное» обращение Путина убавило протестный пыл россиян

