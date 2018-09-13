​Названа цена «бюджетного» iPhone

Компания Apple презентовала новинки - смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, а также назвала цены на них.

Цены на iPhone Xr, который получил звание «бюджетного», будут стартовать от 749 долларов. Модель с жидкокристаллическим дисплеем 6,1 дюймов в диагонали оснащена таким же процессором, что и iPhone Xs, но не поддерживает 3D Touch. Смартфон будет доступен в шести цветах: черном, белом, желтом, красном, синем, коралловом.

iPhone Xs стал усовершенствованной версией iPhone X, а iPhone Xs Max отличается размером экрана в 6,5 дюймов в диагонали. Анонсированная цена на iPhone Xs и iPhone Xs Max - 999 и 1099 долларов.

По данным «Интерфакс», в России iPhone Xr будет стоить от 64 990 рублей, предзаказ будет доступен с 19 октября. Цена на iPhone Xs для россиян будет стартовать от 87 990 pyблей, iPhone Xs Max - от 96 990 рублей. Предзаказ станет доступен с 28 сентября.