​Глава Росавиации усомнился в эффективности системы безопасности полетов «ЮТэйр»

Авиакомпании «ЮТэйр» необходимо упорядочить свою деятельность. Такое заявление в кулуарах выставки деловой авиации RUBAE сделал глава Росавиации Александр Нерадько.
«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов - видимо, эта система в авиакомпании «ЮТэйр» недостаточно эффективна», - цитируют главу ведомства «Интерфакс».
По его словам, сейчас Росавиация ждет результатов проверок, которые в рамках расследований катастрофы с вертолетом Ми-8 и аварии с самолетом Boeing 737. «Очевидно, что у компании очень большой объем работ, и самолетных и вертолетных, и, конечно, мне представляется, что авиакомпании необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», - добавил Нерадько.
По его словам, необходимо усилить направления работы, связанные с контролем летной деятельности: «Ведь мы видим, что эти два авиационных происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором».
Boeing-737 «ЮТэйр» 1 сентября выкатился за пределы взлетной полосы во время посадки в аэропорту Сочи. В результате инцидента пострадали 18 человек.
Вертолет Ми-8 АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» потерпел крушение 4 августа, погибли 18 человек.
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