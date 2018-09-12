​Депутат Госдумы разработал проект Дуэльного кодекса

На рассмотрение в Госдуму внесен Дуэльного кодекса РФ, который разрешает дуэли только между чиновниками. Автором документа стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, сообщает «Интерфакс».

«В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса», - говорится в пояснительной записке к законопроекте.

В документе прописан целый ряд принципов дуэлей. Среди базовых обозначено то, что дуэль может и должна происходить только между равными, а назначение дуэли - решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи. Служить она будет отмщением за нанесенное оскорбление.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников воспринял эту идею с иронией. «Дуэльный кодекс - это круто», - отметил он, добавив, что восхищается креативностью Сергея Иванова.

Стоит отметить, что главной новостью последних дней стало видеообращение директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Глава Нацгвардии вызвал оппозиционного политика на поединок, заявив, что «с клеветой нужно бороться любыми способами».