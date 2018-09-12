​ОНФ просит Минтранс при реализации нацпроекта учитывать «Карту убитых дорог»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил телеграмму министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой дать поручение учитывать информацию, которую граждане оставляют на «Карте убитых дорог», при реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, «фронтовики» планируют провести встречу с участием представителей Минтранса и Росавтодора, чтобы обсудить вопросы взаимодействия в этой области, сообщили в пресс-службе организации.

«В конце сентября Народный фронт планирует провести экспертное совещание с представителями Минтранса и Росавтодора, обсудить планы по ликвидации участков дорог, находящихся в ненормативном состоянии, а также усиление взаимодействия с ресурсом ОНФ «Карта убитых дорог», чтобы регионы могли опираться именно на ту информацию, которая поступает от граждан, ведь при планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение простых людей», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

На «Карте убитых дорог» обозначено 33 794 аварийных участка. Ежедневно граждане добавляют информацию о 100 локальных дефектах и 40 новых участках дорог.

Сургутяне нанесли на карту 39 участков автомагистралей. По подсчетам общественников, в городе 24 километра убитых дорог.