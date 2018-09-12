​Герман Греф не исключил повышения ставок по кредитам

Глава Сбербанка Герман Греф, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума, не исключил повышения ставок по кредитам для физических лиц.

«Пока смотрим, но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть», -цитирует Грефа «Интерфакс».

«Надеемся, это временная история, и рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз. Пока тренд наверх, видите, как ставки выросли. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - добавил топ-менеджер.