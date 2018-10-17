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Стоп-фишинг: как уберечься от интернет-мошенников?

Воришек, желающих нажиться за счёт других, всегда хватало, но сегодня встретить их можно не только в реальной, но и в онлайн-жизни. Здесь распространен фишинг — вид интернет-мошенничества, цель которого — получить доступ к личным данным: логинам, паролям и другой информации. Эксперты МТС рассказывают, как уберечься от обманщиков и сохранить своё имущество.

Фишинг — слово-«калька», которое в переводе с английского fishing означает «рыбалка». Сетевых «рыбаков» называют фишерами, их мошенничество основано на незнании пользователями правил сетевой безопасности.

Что хотят украсть мошенники?

Первый и главный вопрос, на который вам необходимо ответить самому себе: какие виртуальные сокровища есть у вас? Опасности могут подвергаться:

  1. Данные банковских карт. Если вы расплачиваетесь в интернете и храните сбережения на одной и той же карте, подумайте, что случится, когда кто-то получит к ней доступ.
  2. Логины и пароли к сервисам с оплаченной подпиской. Купили годовую подписку на видеосервис? Оплатили доступ к виртуальной библиотеке? Ваш «читательский» могут украсть.
  3. Аккаунты в социальных сетях. Даже если вы не топовый блогер с миллионами подписчиков, ваши логины и пароль представляют интерес для воришек-фишеров: например, их можно продать нелегальным накрутчикам лайков и репостов или попросить от вашего имени деньги в долг.
  4. Пароли от почтовых ящиков. Что хранит ваша рабочая или личная почта? Зачастую — всё, начиная от конфиденциальных документов, заканчивая аккаунтами в интернет-сервисах.

Теперь, когда вы знаете, за чем могут охотиться фишеры, давайте рассмотрим варианты наживок этих рыболовов.

Всплывающий баннер

Основной приём фишеров — имитация хорошо знакомых всем сайтов для получения с их помощью личной информации пользователей. Всплывающие баннеры самого разного содержания могут привести вас, например, на поддельную страницу авторизации в социальной сети. Самый верный способ не попасться на крючок — внимательно смотреть на адресную строку. Любые отличия в имени домена должны вас насторожить.

Пример подделки сайта «Вконтакте» из группы «Безопасность»
Пример подделки сайта «Вконтакте» из группы «Безопасность»

Если ваш браузер автоматически заполняет поля логина и пароля для авторизации, ещё одним тревожным звоночком может стать неожиданный запрос данных тогда, когда обычно этого не происходит. Вот здесь мы подробно объясняли, почему хранить пароли в собственной памяти или на листочке и вводить их каждый раз вручную небезопасно и как доверить самое ценное специальным программам.Невиданная распродажа

Ещё более хитрый и коварный вид мошенничества также связан с маскировкой под известные сайты, связанные с покупками. Вы видите рекламу любимого интернет-магазина, в котором началась невиданная распродажа, а может быть, даже получаете сообщение об этом с прикреплённой ссылкой. Переходите, видите невиданные цены и огромные кнопки «КУПИТЬ», которые сразу приведут в раздел оплаты, где необходимо будет ввести данные вашей карты.

Дальше всё будет выглядеть как обычно: вы введёте номер и имя владельца, CVC-код, только вот деньги будут списаны отнюдь не за товар, и вполне возможно, в гораздо большем размере, чем его стоимость.

Проверить, в настоящий ли вы попали магазин, можно несколькими способами. Первый — ввести его название в поисковике и проверить результаты. Вполне возможно, вы увидите разницу в адресах страниц, от одной до нескольких букв, или другое оформление; всё это говорит только об одном — покупать на сайте с распродажей ничего не нужно.

Второй способ — позвонить на горячую линию магазина и уточнить о текущих акциях. Только будьте внимательны, номер телефона нельзя брать со страницы с распродажей, так как на том конце провода может оказаться «поддельный» менеджер.

Сообщение о подарках с сомнительной ссылкой
Сообщение о подарках с сомнительной ссылкой

Задолженности, штрафы, переводы

Фишеры часто рассылают «письма счастья» или сообщения, уведомляя, например, о задолженности по счёту в СберВанке или о штрафе в ГИБЖД. В них вы можете увидеть ссылку с предложением оплатить их мгновенно со скидкой или ввести данные банковской карты для её разблокировки. Эффект неожиданности сделает своё дело, и, подвергнувшись волнениям, вы слепо попадётесь в лапы злоумышленников.

Здесь совет один: выдохнуть, отвлечься от компьютера или смартфона и перепроверить информацию. Но только у первоисточника, а не перейдя по полученной ссылке. Например, свяжитесь с поддержкой банка, позвонив на горячую линию, или проверьте штрафы через приложение.

Будто бы ошибочный перевод
Будто бы ошибочный перевод
Проблемы с почтой или аккаунтом

Ещё один вариант письма от фишеров — сообщения о проблемах с вашим почтовым ящиком. Вариантов масса, начиная от «с вашего адреса рассылали спам, пройдите по этой ссылке в течение 24 часов, чтобы его не заблокировали» до «свободное место в почте заканчивается, активируйте дополнительные мегабайты». Уровень подделки зависит от технической продвинутости мошенников, и, если письмо с адреса tolyan@mail.ru сразу же вызовет подозрения, то admin@gmail.org может многих ввести в заблуждение.

В любом случае насторожить должно то, что в письме от вас требуют действовать немедленно и просят дополнительно ввести свой логин и пароль.

Попытка кражи Apple ID
Попытка кражи Apple ID

Двухфакторная идентификация — чеснок, отпугивающий многих вампиров, а точнее, отличное средство для защиты от мошенников. Если включить эту настройку для авторизации в почте, электронный ящик закрыт двумя дверями: чтобы войти в него, придётся ввести не только логин и пароль на сайте, но ещё и код из SMS.

Как не попасть на любые уловки?

Универсальное правило борьбы с фишингом довольно простое: не дайте эмоциям одержать верх над разумом. Проверяйте адреса веб-сайтов перед совершением действий, уточняйте информацию в альтернативных источниках и храните свои пароли в надёжном месте. Не гонитесь за дешевизной — стремление сэкономить, или попросту «жажда халявы», в этом случае — основная наживка.

Будем рады, если наши советы помогут вам не попасться на крючок аферистов в сети. Если же вы не узнали ничего нового из этого текста, поделитесь им с родными и близкими, чтобы обезопасить их от фишеров. Ведь знания — самое мощное оружие в борьбе с интернет-мошенниками.


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17 октября в 15:13, просмотров: 499, комментариев: 1


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Комментарии:
Иван Меньшенин
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17 октября в 16:00
Напомню, даже штаб демократов взломали фишингом на последних президентских выборах в США. Чего уж говорить об обычных людях, тут предупреждай не предупреждай... Параноить надо.

Я бы еще добавил к рецептам включение функции уведомления о входе, если такая есть. Оно присылает письмо вроде "в ваш ящик совершен подозрительный вход с такого-то IP". Позволяет быстро определить, что кто-то влез без спроса.

Редакция, как-то вычитывать надо повнимательнее, что ли...
"о задолженности по счёту в СберВанке или о штрафе в ГИБЖД"

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