Как правильно выбрать портативную зарядку

Все называют этот предмет по-разному, но скучают по нему одинаково сильно, когда батарейка на нуле, а розетки рядом нет. Арсенал гаджетов сейчас не ограничивается смартфоном, к нему часто прилагаются беспроводные наушники, «умные» часы, фитнес-браслеты, Bluetooth-колонки… У их хозяев вопрос о том, как накормить весь этот зверинец, встаёт особенно остро. Рассказываем, чем внешние аккумуляторы отличаются друг от друга, как правильно выбрать подходящий именно вам и как ими правильно пользоваться.

Сколько потребляют ваши девайсы?

Начать нужно с ответа именно на этот вопрос: ведь альпинист-любитель снимать на GoPro-камеру и монтировать видео на планшете в горных походах нуждается в большем объёме энергии, чем офис-менеджер, плавающий с плеером в бассейне. Для наглядности приведём средние значения ёмкости аккумуляторов у некоторых типов девайсов:

экшн-камера: 900 мАч;

беспроводные наушники: 150 мАч;

музыкальный плеер: 1800 мАч;

беспроводная колонка: 3000 мАч;

смартфон: 3000 мАч.

Взяв за основу примерно такие цифры, достаточно вспомнить, какие девайсы вы используете чаще всего и планируете заряжать; получите что-то в этом духе: 1800+150+3000=4050 мАч.

На первый взгляд, вот та ёмкость, которая нужна в беспроводной зарядке, чтобы пополнить батарею всех устройств. По факту это число желательно умножить ещё процентов на 20, чтобы компенсировать потери от нагрева, влияние низких температур снаружи и прочих факторов. Получается 5000 мАч.

Данные о ёмкости аккумулятора находятся в конце списка характеристик устройства, как вот здесь. Если в одном лишь смартфоне аккумулятор на 4000 мАч, зарядку лучше брать вдвое больше по ёмкости — тогда её будет хватать на два или полтора полных цикла.

Вторая характеристика, на которую необходимо обратить внимание, — выходное напряжение и сила тока. Физику вспоминать не обязательно, ведь у большинства зарядок выходной ток 1 А или 2.4 А. Чем больше сила тока (А) — тем и лучше. Ведь умная портативная техника может ограничить ток до нужного значения, а вот получить больше — нет.

В целом же портативные зарядные устройства делятся на пять условных категорий.

Карманные помощники

Как вычислить: ёмкость до 3000 мАч

Такие зарядки — шикарное дополнение бардачка автомобиля, сумки и рюкзака, а также внутреннего кармана куртки у горнолыжника. Их делают маленькими и практичными, а помогут они, когда надо чуть прибавить заряда на смартфоне или подпитать экшн-камеру. Выбрать компактную зарядку можно по симпатиям в дизайне, и вовсе не обязательно изучать характеристики выходного тока: зачастую реальный выходной ток на 1 А, а значит, и продолжительность зарядки составит около трёх часов.