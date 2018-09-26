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Как правильно выбрать портативную зарядку

Внешний аккумулятор, Power Bank, «переноска» и другие названия

Все называют этот предмет по-разному, но скучают по нему одинаково сильно, когда батарейка на нуле, а розетки рядом нет. Арсенал гаджетов сейчас не ограничивается смартфоном, к нему часто прилагаются беспроводные наушники, «умные» часы, фитнес-браслеты, Bluetooth-колонки… У их хозяев вопрос о том, как накормить весь этот зверинец, встаёт особенно остро. Рассказываем, чем внешние аккумуляторы отличаются друг от друга, как правильно выбрать подходящий именно вам и как ими правильно пользоваться.

Сколько потребляют ваши девайсы?

Начать нужно с ответа именно на этот вопрос: ведь альпинист-любитель снимать на GoPro-камеру и монтировать видео на планшете в горных походах нуждается в большем объёме энергии, чем офис-менеджер, плавающий с плеером в бассейне. Для наглядности приведём средние значения ёмкости аккумуляторов у некоторых типов девайсов:

  • экшн-камера: 900 мАч;
  • беспроводные наушники: 150 мАч;
  • музыкальный плеер: 1800 мАч;
  • беспроводная колонка: 3000 мАч;
  • смартфон: 3000 мАч.

Взяв за основу примерно такие цифры, достаточно вспомнить, какие девайсы вы используете чаще всего и планируете заряжать; получите что-то в этом духе: 1800+150+3000=4050 мАч.

На первый взгляд, вот та ёмкость, которая нужна в беспроводной зарядке, чтобы пополнить батарею всех устройств. По факту это число желательно умножить ещё процентов на 20, чтобы компенсировать потери от нагрева, влияние низких температур снаружи и прочих факторов. Получается 5000 мАч.

Данные о ёмкости аккумулятора находятся в конце списка характеристик устройства, как вот здесь. Если в одном лишь смартфоне аккумулятор на 4000 мАч, зарядку лучше брать вдвое больше по ёмкости — тогда её будет хватать на два или полтора полных цикла.

Вторая характеристика, на которую необходимо обратить внимание, — выходное напряжение и сила тока. Физику вспоминать не обязательно, ведь у большинства зарядок выходной ток 1 А или 2.4 А. Чем больше сила тока (А) — тем и лучше. Ведь умная портативная техника может ограничить ток до нужного значения, а вот получить больше — нет.

В целом же портативные зарядные устройства делятся на пять условных категорий.

Карманные помощники

Как вычислить: ёмкость до 3000 мАч

Такие зарядки — шикарное дополнение бардачка автомобиля, сумки и рюкзака, а также внутреннего кармана куртки у горнолыжника. Их делают маленькими и практичными, а помогут они, когда надо чуть прибавить заряда на смартфоне или подпитать экшн-камеру. Выбрать компактную зарядку можно по симпатиям в дизайне, и вовсе не обязательно изучать характеристики выходного тока: зачастую реальный выходной ток на 1 А, а значит, и продолжительность зарядки составит около трёх часов.

Подпись Redline R-2600 на 2600 мАч с силой тока 1 А
Подпись Redline R-2600 на 2600 мАч с силой тока 1 А

Power bank можно смело заряжать впрок, чтобы он лежал на всякий случай. Саморазряд у таких устройств очень медленный, за год ваш портативный аккумулятор сядет лишь процентов на 10–15.

Трудяги на каждый день

Как вычислить: ёмкость около 5000 мАч

Эти повседневные зарядки чаще всего встречаются у прохожих в руках и в салоне авто, где есть возможность подпитать аккумулятор от прикуривателя. Удобные, компактные и эффективные помощники активных владельцев смартфонов, лишённых возможности поменять батарейку в неразборных корпусах девайсов. А заодно любителей коротких путешествий и поездок своим ходом. Выбирать такие зарядки следует по выходной силе тока от 2.1 А, а также отдавать предпочтение девайсам вытянутой формы — самые крутые аккумуляторные элементы по форме напоминают толстые батарейки.

Подпись Huawei CP07 на 6700 мАч с силой тока 2.4 А
Подпись Huawei CP07 на 6700 мАч с силой тока 2.4 А
Питание для большой компании
Как вычислить: ёмкость от 8 000 до 12 000 мАч

Если вы гаджетоман и покупки в магазине оплачиваете даже не смартфоном, а часами, коллекцию техники смогут накормить зарядки помощнее. В этой ёмкостной группе практически все устройства обладают сильным выходным током, да ещё и технологиями ускоренной зарядки, поэтому определяющим фактором при выборе становится дизайн и количество портов для одновременной подпитки. Обратите внимание: зачастую второй USB-выход слабее первого, так что рекомендуем уточнить этот параметр в характеристиках.

Ttec Powerslim на 10 000 мАч с силой тока 2.1 А
Ttec Powerslim на 10 000 мАч с силой тока 2.1 А
Технология ускоренной зарядки существенно сокращает время до заветных 100 процентов на аккумуляторе смартфона. Час, максимум полтора — и телефон полностью готов к работе. Однако обратите внимание на то, какую технологию ускоренной зарядки поддерживает ваш гаджет. QuickCharge, SuperCharge, Adaptive Fast Charging — всё это разные типы, которые не совмещаются между собой. Таким образом, смартфон может ускоренно заряжаться по SuperCharge (если это Huawei P10), а Power Bank поддерживать QuickCharge. В этом случае запитать гаджет получится, однако время зарядки будет обычным.

Карманная электростанция

Как вычислить: по ёмкости 15 000–20 000 мАч

Многие из таких портативных зарядок готовы зарядить даже MacBook 12 и другие модели ноутбуков с разъёмом для зарядки USB Type-C. А заодно и раздать энергию сразу нескольким устройствам без падений мощности на одном из USB-выходов. Эти зарядные станции всем хороши, но их размеры и вес ничем не скрыть. Такой недуг ограничивает их сферу применения, но если вам требуется уверенность в работе всей техники на несколько дней вперёд, с ними едва что-то сравнится по эффективности отдачи.

InterStep PB16DQ на 16 000 мАч с силой тока 2.1 А
InterStep PB16DQ на 16 000 мАч с силой тока 2.1 А
Беспроводные портативные зарядки

Приложите смартфон и увидите

Всё больше новых смартфонов оснащаются модулями беспроводной зарядки стандарта Qi и аналогов — например, Samsung Galaxy S7, S8, iPhone 8, X. Достаточно положить такие смартфоны на беспроводную зарядку, и подпитка аккумулятора начнётся автоматически. Никаких проводов и путаницы, ведь за основу технологии взята магнитная индукция. Большинство из смартфонов, поддерживающих беспроводную зарядку, работают как раз по стандарту Qi, а с недавнего времени начали появляться и подходящие для них быстрые беспроводные Power Bank. При выборе таких зарядок лучше слегка увеличить запас по ёмкости, чтобы компенсировать потерю энергии на столь эффектный процесс передачи. Кстати, такие зарядники и сами умеют заряжаться от стационарных площадок.

Ferrari на 10 000 мАч с беспроводной зарядкой Qi
Ferrari на 10 000 мАч с беспроводной зарядкой Qi
Вместо вывода

Разобраться с многообразием портативных зарядок несложно, если сопоставлять приглянувшуюся модель по параметрам и знать, какая именно ёмкость потребуется. Брать зарядки с запасом нецелесообразно, ведь это скажется на удобстве ношения с собой, не принося особой пользы. Определившись с внешностью и ёмкостью, удостоверьтесь в наличии необходимых бонусов — беспроводной или быстрой зарядки, после чего можете смело покупать удобный, практичный и подходящий именно вам девайс.

Вопреки расхожему мнению Power Bank не портит батарею смартфона. Просто чувствуя, что спасение всегда под рукой, владельцы гаджетов начинают более активно пользоваться устройством, чаще его заряжать и тем самым в целом увеличивают количество циклов зарядки, которое для каждой батарейки ограниченно.


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26 сентября в 15:08, просмотров: 737, комментариев: 0


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