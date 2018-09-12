Десять мифов о смартфонах, в которые вы зря верите

Принцип работы смартфона и любого другого высокотехнологичного гаджета не объяснишь за чашечкой кофе. Проще сформулировать несколько советов и назвать их правилами, чтобы затем они переросли в городские мифы и легенды о смартфонах. С годами таких «нетленок» накопилось немало, а смысл даже того, что когда-то было правдивым, исказился. Проверьте, насколько заблуждаетесь вы.

На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное, он всегда знает правильный ответ.

Чем больше, тем лучше: смартфон с «большим» аккумулятором дольше работает

Популярное суждение, которое одновременно верно и нет. Если сравнить два приблизительно одинаковых по характеристикам смартфона с аккумуляторами на 2000 и 5000 мАч, второй определённо будет работать дольше. Но на моей памяти встречались «живучие» аппараты с батареей на 2500 мАч и монстры с 8000 мАч, которые садились к вечеру. По факту на продолжительность работы влияет совокупность аппаратной начинки, софта и батареи.

А вот в случае процессора в вашем смартфоне, оценивая его энергопотребление, на цифры вообще смотреть вредно. На всех ценниках указана тактовая частота, в то время как далеко не только от неё сейчас зависит «прожорливость» процессора. Гораздо более полезно знать про техпроцесс изготовления, который измеряется в нанометрах и определяет минимальную величину элементов устройства. Из двух одинаковых по производительности процессоров с техпроцессом 28 нм и 10 нм последний будет занимать почти в девять раз меньше места, а главное, ему требуется значительно меньше энергии для выполнения тех или иных задач.

Вывод простой: если хотите гарантированно заполучить смартфон-долгожитель, смотрите не только на аккумулятор. При выборе постарайтесь уточнить у консультанта техпроцесс установленного процессора. В крайнем случае по нужной модели эту информацию можно найти в интернете. Чем ниже значение, тем и лучше. Сегодня минимальная планка — 10 нм, а среднее значение — 16–18 нм.

Чем больше, тем лучше — 2: гигагерцы

Нас с детства учили, что много друзей лучше одного, большая зарплата лучше маленькой, а мощность процессора измеряется в гигагерцах. Лет 20 назад это суждение было верным. Но предельные тактовые частоты уже давно достигнуты, и последние 10 лет производительность увеличивается путём оптимизации и комбинирования разных сопроцессоров для отдельных задач. Зная только про гигагерцы процессора, вы не сможете судить о его производительности.

Чем больше, тем лучше — 3: мегапиксели

Примерно схожая ситуация — с мегапикселями в камерах смартфонов. Уже очень давно нет заметного изменения в этом показателе. Большинство топовых моделей не идут дальше 12 Мпикс, а качество фотографий связано с этим числом в малой степени. Дело в том, что в случае миниатюрных камер смартфонов важнее встроенное программное обеспечение для обработки получаемых фотографий. На смартфоне с камерой 10 Мпикс могут быть гораздо более качественные фото, чем на 12 Мпикс. Смотрим на фото, а не на мегапиксели.

Чем круче бренд, тем надёжней смартфон

Действительно, если компания выпускает крутые флагманы за 1000+ долларов США, любой их продукт должен быть качественным и надёжным. Или всё же нет? Правда в том, что бюджетные смартфоны часто выпускаются на других заводах и состоят из общедоступных компонентов, а не самых современных и лучших.

Другая сторона: в большинстве дорогих телефонов установлены камеры Sony, а одни и те же процессоры нередко встречаются в десятках разных моделей. Скажем, в недавних смартфонах Meizu стоят процессоры Exynos, как в топовых Samsung Galaxy. Гаджеты делают из комплектующих одних и тех же поставщиков, которых намного меньше, чем брендов смартфонов. Вероятность же брака зависит лишь от конкретной модели смартфона, а не от логотипа производителя.

Процессоры MTK тормозят и глючат

Один из моих любимых мифов, вызывающий в памяти ностальгические воспоминания. Да, ещё пять лет назад чипсеты MediaTek (MTK) были ужасны, смартфоны на них едва работали и жутко тормозили. Но уже тогда они совершили революцию и вдвое снизили стоимость смартфонов, благодаря чему сегодня и конкуренты уделяют внимание доступным аппаратам, а MTK получила право на использование передовых технологий. В результате все современные чипы MediaTek с техпроцессом ниже 22 нм уверенно смотрятся рядом со считающимися более «элитными» Exynos и Snapdragon. Да, в продаже ещё много каверзных бюджетных девайсов на MTK, изготовленных по устаревшему техпроцессу 28 нм, — вот их брать не рекомендую.

Заряжать только оригинальной зарядкой

Классическая байка о том, что к смартфонам прилагают лучшие зарядки. Но истина в том, что большинство комплектных зарядок банально дорогие, пусть и качественные, а в магазине мы хотим сэкономить. Хотим и покупаем кабели за 50 рублей и зарядки по 100 рублей за килограмм. Такие зарядки с силой тока 1 А не только медленно заряжают, но и сильно нагреваются во время работы: экономия идёт на вашей безопасности. Если хотите баланса между качеством и ценой, выбирайте добротную стороннюю зарядку минимум за 500 рублей — будет вам счастье с силой тока 2.1 А.

Плёнки портят тачскрин

Эта байка так же стара, как и сенсорный экран со стилусом на древнем Nokia 5800 десятилетней давности. Там внешний слой экрана действительно мог помутнеть от агрессивного клеевого состава плёнки, но сегодня тачскрины другие, и любая химия им безразлична. Смело клейте защитные плёнки, а лучше бронестекло — оно прослужит дольше.

Бронестекло защитит при падении

Сколько раз друзья доставали из кармана разбитый смартфон и винили себя за то, что не удосужились наклеить бронестекло. Но прикол в том, что стекло чаще бьётся от удара по кромке и углам, а не плашмя. Дополнительное стекло защитит от царапин и потёртостей, но в случае падения гораздо важнее защита боковых граней бампером/чехлом, иначе защита экрана может лопнуть вместе с самим экраном.

Wi-Fi и Bluetooth быстро сажают батарею

Подтвердить этот миф легко. Если положить на ночь смартфон с активным Bluetooth и Wi-Fi, он действительно разрядится к утру значительно больше, чем аппарат с отключёнными беспроводными модулями. Значит, миф правдив?

Нет. Энергию ворует не Wi-Fi, а по умолчанию активное фоновое обновление приложений через Wi-Fi. Чтобы этого не происходило, отключите автоматическое обновление в настройках, и тогда сам по себе Wi-Fi перестанет заметно влиять на расход энергии. С Bluetooth история схожая: без активной передачи данных этот беспроводной интерфейс почти незаметен для батареи. Попробуйте.

Кроме активно используемого интернета, ваш смартфон могут сильно разрядить игры, просмотр видео, постоянный автоматический поиск сигнала в местах слабого приёма.

Запущенные приложения необходимо закрывать

Этот миф берёт начало с больших настольных компьютеров, где приложения порой сложнее самой операционной системы, но работают в жёстких тисках Windows или OSX. У приложений в смартфонах всё иначе. Каждый раз при сворачивании мессенджера программа создаёт в памяти некий снимок для последующего восстановления. Ни игры, ни музыкальный плеер в свёрнутом состоянии не работают привычным образом, а лишь запускают фоновые действия. На процессор и расход энергии они практически не влияют, поэтому выгружать из памяти ранее запущенные игры и программы не нужно.

И всё же зерно истины в мифе есть. Многое зависит от того, какие именно фоновые процессы выполняются программой. Если там идёт загрузка данных или активна спутниковая навигация — расход батареи будет ощутимый. Определить такую активность можно по значкам возле уровня заряда батареи вверху экрана.