Директор школы №20 сообщила, что об эпидемии менингита речи не идет

После новости о вспышке менингита в сургутской школе №20 с редакцией портала siapress.ru связалась директор учебного заведения Нина Бауэр. Она внесла корректировки в ранее опубликованную информацию, сообщив, что, по ее данным, в школе заболел менингитом только один ребенок, учащийся пятого класса:

«Ребенок действительно находится в больнице. Его состояние стабильное. Все остальные ребята сидят дома с ОРВИ и ОРЗ. То есть, это сезонные болезни. В школе были проведены и до сих пор проводятся профилактические мероприятия. Эпидемиологическая ситуация нормальная, все дети учатся. Никакого ажиотажа быть не должно. Что касается 10 «А» класса, то он и правда закрыт на карантин, но из-за того, что там 11 случаев заболевших ангиной».