​Ослабление рубля связано с оттоком капитала из России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал причины ослабления рубля. По его словам, оно связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России. Как только отток прекратиться - тенденция развернется в обратную сторону.

"И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно", — цитирует чиновника РИА «Новости».

В начале недели евро впервые с марта 2016 года подорожал выше 81 рубля, доллар - выше 70. В среду рубль окреп.

Среднесрочный и долгосрочный прогнозы курса остались на прежнем уровне в 63-64 рубля за доллар.

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – августе 2018 года составил 26,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом чистый отток увеличился в 2,8 раза.