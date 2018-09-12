​Почтальоны начнут оказывать медицинские услуги

Почта России запускает пилотный проект по оказанию социальных услуг населению. Об этом «Известиям» рассказал глава национального почтового оператора Николай Подгузов.

Так, почтальоны смогут проводить первичную медицинскую диагностику состояния здоровья граждан и передавать полученную информацию в медучреждения. Таким образом они будут выполнять функции социального работника. По словам Подгузова, такого рода услуги будут востребованы в сельских территориях и повысят уровень жизни населения.

Обучение медицинскому делу уже прошли новгородские почтальоны.