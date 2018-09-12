​Юный няганец угонял и разбивал чужие автомобили

Полицейские Нягани задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в серии угонов. Молодой человек предпочитал отечественные автомобили.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам - сразу после сообщения от пострадавшего о пропаже с парковки машины.

Задержанный пояснил стражам порядка, что гулял по микрорайону «Восточный» и решил прокатиться на автомобиле.

«В одном из дворов он увидел не запертое транспортное средство с ключами в замке зажигания. Не имея навыков вождения, молодой человек проездил недолго, так как разбил автомобиль. Но на этом он решил не останавливаться и совершил второй угон машины, которая так же была не заперта. Юноша разбил и этот автомобиль после чего, скрылся с места происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

За совершенные преступления подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.