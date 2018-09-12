​СурГУ примет 325 детей на бесплатные курсы допобразования

Сургутский госуниверситет примет 325 детей на курсы дополнительного образования. Такая возможность школьникам города предоставится благодаря открытию в СурГУ Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» учащиеся сургутских школ с 5 по 11 классы освоят программы технического, естественно-научного и социально-педагогического направлений. От экспериментальных лабораторий до детективных агентств – всего 16 программ, среди которых «Биолюминисценция», «Робототехника (Arduino)», «WEBДизайн» и другие.

Под руководством преподавателей Сургутского госуниверситета школьники получат знания по выбранным программам, разовьют лидерские качества и исследовательские навыки. Сертификаты и свидетельства, полученные по завершению обучения, позволят не только разнообразить портфолио, но и получить дополнительные баллы при поступлении в СурГУ.

Обучение бесплатно и доступно каждому. Занятия начнутся с 1 октября. Запись по телефону 76-31-15.