​Полиция будет без решения суда получать от операторов данные о местонахождении россиян

Группа парламентариев во главе со спикером Совета федерации (СФ) Валентиной Матвиенко подготовили законопроект, который позволит полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Документ будет внесен в Госдуму 12 сентября, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что поправки позволят оперативно спасать пропавших людей. Так, в пояснительной приводятся данные МВД, согласно которым в стране ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, 45 тысяч из которых — дети. При этом около 90 процентов пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые два-три дня с момента начала поиска.

«Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение законопроекта Госдумой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не принятых вовремя мер по их поиску и спасению»,— пояснил изданию один из авторов документа, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Законопроект получил положительные заключения экспертного и государственно-правового управлений президента, ФСБ, МВД и Минсвязи.

Сотовые операторы также поддерживают инициативу, но указывают на необходимость исключить возможность злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.