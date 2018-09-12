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С сегодняшнего дня в квартиры Сургута станут подавать отопление

Уже известно, в каком районе города батареи заработают первыми

Фото: postroy-sam.info
Фото: postroy-sam.info

В Сургуте стартует полноценный отопительный сезон. «Приготовьтесь выключать обогреватели! С 12 сентября начнется постепенное подключение отопления», — написал на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

Как сообщили siapress.ru в пресс-службе Городских тепловых сетей, приказ о начале отопительного сезона вышел 10 сентября. Подключение будет производиться поэтапно согласно составленному графику. На то, чтобы подать тепло во все дома Сургута, уйдет пять суток. Каждую часть города будут подключать в определенный день. Срок подключения будет зависеть и от управляющих компаний: чем меньше у них должников, тем быстрее в квартирах станет тепло. Специалисты уже приступили к работам.

«В первую очередь сегодня будет запускаться Восточный жилой район, — сообщил директор СГМУП ГТС Василий Юркин. — На сегодняшний день у нас подключено 65 процентов социальных объектов: больницы, школы. Из 310 объектов подключено порядка 185. Но подключаем мы их по заявкам директоров этих учреждений. Пока не вижу никаких сбоев, все наши тепловые установки в рабочем режиме. Все как всегда»


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Сегодня в 09:53, просмотров: 465, комментариев: 2


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Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 11:40
наконец-то
Костромич Ильич
не нравится
Сегодня в 11:51
Спасибо департамент ЖКХ за своевременность. Респект!

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