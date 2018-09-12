С сегодняшнего дня в квартиры Сургута станут подавать отопление

В Сургуте стартует полноценный отопительный сезон. «Приготовьтесь выключать обогреватели! С 12 сентября начнется постепенное подключение отопления», — написал на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

Как сообщили siapress.ru в пресс-службе Городских тепловых сетей, приказ о начале отопительного сезона вышел 10 сентября. Подключение будет производиться поэтапно согласно составленному графику. На то, чтобы подать тепло во все дома Сургута, уйдет пять суток. Каждую часть города будут подключать в определенный день. Срок подключения будет зависеть и от управляющих компаний: чем меньше у них должников, тем быстрее в квартирах станет тепло. Специалисты уже приступили к работам.

«В первую очередь сегодня будет запускаться Восточный жилой район, — сообщил директор СГМУП ГТС Василий Юркин. — На сегодняшний день у нас подключено 65 процентов социальных объектов: больницы, школы. Из 310 объектов подключено порядка 185. Но подключаем мы их по заявкам директоров этих учреждений. Пока не вижу никаких сбоев, все наши тепловые установки в рабочем режиме. Все как всегда»