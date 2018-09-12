​Родители сургутских школьников напуганы распространением менингита среди детей

В школе №20 Сургута двое детей госпитализированы с менингитом. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала мама одного из учащихся этого учебного заведения.

«В понедельник подтвердились два случая менингита в 5 и 10 классах. Закрыты на карантин 5 «Д» и 10 «А». На родительском собрании вчера объясняли всю серьезность ситуации, дети находятся в больнице. На вопрос почему школа не закрыта, ответ не последовал. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, факты менингита отрицают», - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, о распространении опасного заболевания также предупреждены родители детей, посещающих соседний со школой детсад.

«Помимо менингита, только в нашем классе уже семеро детей находятся на больничном с вирусной ангиной, - добавила женщина. - Половина родителей, присутствовавших вчера на родительском собрании, приняли решение не отпускать своих детей в школу».

Об случаях менингита сообщают также жители Белого Яра. По их словам, в одном из детсадов закрыты на карантин две группы, в одной из школ по такой же причине класс переведен на домашнее обучение.

Оперативно получить комментарий в управлении Роспотребнадзора по Югре не удалось. 11 сентября на официальном портале ведомства была опубликована информация, из которой следует, что, при снижении заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) в округе, в Сургуте и Нижневартовске заболеваемость достигла эпидемических уровней.

Всего в августе в Югре заболеваемость ЭВИ составила 6,7 случая на 100 тысяч населения. В возрастной структуре заболевших удельный вес детей составил 97,4 процента. Случаи заражения зарегистрированы в десяти муниципальных образованиях.

За восемь месяцев 2018 года заболеваемость ЭВИ в Югре составила 273 случая.