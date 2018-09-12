​Социологи выяснили, что холостяков в России больше, чем незамужних дам

В России почти 16 процентов мужчин не состоят в официальных отношениях. Незамужних женщин при это только семь процентов. К таким выводам пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования публикует ТАСС.
В опросе, проведенном 21 августа, приняли участие 1,6 тысячи россиян. Оказалось, что половина опрошенных состоят в официальном браке, десять процентов живут вместе, но не узаконили свои отношения.
Интересно, что женатых мужчин оказалось также больше (54%), чем замужних женщин (47%).
Также выяснилось, что 62 процента россиян находятся в "серьезных" отношениях. 50 процентов жителей России состоят в официальном браке, десять процентов живут вместе в «гражданском браке». Два процента встречаются более одного года и не живут вместе.
Треть из тех, кто находится в отношениях, встретили свою пару в компании знакомых и друзей, 20 процентов познакомились на работе, 13 процентов - в учебных заведениях, 11 процентов - в парке, шесть процентов - на концерте, пять процентов - в соцсетях.
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