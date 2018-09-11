​Военнослужащим запретят писать о себе и сослуживцах в соцсетях

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военным размещать информацию о себе и сослуживцах в соцсетях. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД 11 сентября, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Соответствующий законопроект разработан Минобороны в мае этого года. Он запрещает военным размещать в Сети фотографии, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность и информацию о служебной деятельности.

За нарушение служащим грозит дисциплинарная ответственность.

В правительстве объяснили необходимость такого запрета тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций»: «Информация, размещенная военнослужащими в сети Интернет или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ».