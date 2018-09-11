Отток капитала из России вырос почти втрое

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – августе 2018 г. составил $26,5 млрд, цитируют «Ведомости» данные Центробанка. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом чистый отток увеличился в 2,8 раза.

Ранее ЦБ сообщал, что в январе – июле чистый отток составил $21,5 млрд.

В июне ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала на 2018 г. в связи с расширением санкций США и ростом волатильности на мировых рынках – с $16 млрд до $30 млрд при среднегодовой цене нефти $67 за баррель. Минэкономразвития в начале сентября опубликовало обновленные параметры макропрогноза, в которых оценка оттока капитала за текущий год была повышена в два раза – с $18 млрд до $41 млрд.