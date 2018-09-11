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​Законопроект Путина об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров одобрен думским комитетом

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект президента РФ Владимира Путина по защите граждан предпенсионного возраста от увольнений. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров. Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов.

«Разумеется, реализовывать столь серьезное изменение пенсионного законодательства, которое не менялось в нашей стране уже много десятков лет, нужно комплексно. Помнить при этом, что наша обязанность — оградить граждан от негативных последствий. Защитить от возможных рисков. Самый серьезный из которых — остаться без средств к существованию и возможности зарабатывать на жизнь в возрасте, когда человек становится уязвим в силу естественных причин, связанных со здоровьем. В связи с этим Президент высказал ряд предложений по правительственному варианту законопроекта. Одно из них оформлено законопроектом, который мы сейчас рассматриваем», — объяснил цель изменений член Комитета Виктор Пинский.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

Второе чтение правительственного законопроекта о поэтапном повышении пенсионного возраста состоится 24 сентября. 29 августа Владимир Путин выступил с обращением к нации, где помимо прочего, предложил смягчить увеличение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

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Сегодня в 20:24, просмотров: 150, комментариев: 0


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