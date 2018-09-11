​Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на ринг

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил Алексею Навальному выйти на дуэль. Такое решение он принял после того, как Фонд борьбы с коррупцией опубликовал данные о нарушениях ведомства при закупках, чтобы отстоять свою честь.

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — цитирует Золотова Mdeuza.

Однако Золотов признал, что в ведомстве действительно существую коррупционные недостатки, с которым Росгвардия борется.