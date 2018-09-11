​Нарколог Роман Магдеев: «Среди сургутских подростков алкоголиков нет, но пьющих детей стало больше»

Замглавврача Сургутского ПНД рассказал, какие возрастные группы сургутян чаще злоупотребляют алкоголем.

«Радует то, что у подростков нет диагноза алкоголизм. Это эпизодическое потребление алкоголя с вредом для здоровья. Но если смотреть по динамике за полные годы, то фиксируется небольшой рост. В 2016 году было зарегистрировано 178 случаев, в 2017 – 194», – рассказал заместитель главного врача Сургутского психоневрологического диспансера Роман Магдеев.

Нарколог также составил социальный портрет сургутского алкоголика.

«Самая большая возрастная группа - это трудоспособные люди 20-39 лет. Далее идут 40-50 лет, в меньшей степени - до 60 лет. Желающие избавиться от алкогольной зависимости получают стационарное лечение. После выписки из стационара они остаются на амбулаторном лечении и под наблюдением еще три года. Если рецидивов не случается, мы снимаем человека с учета», - привел статистику Роман Магдеев.