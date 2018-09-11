​2,5 млн рублей штрафа заплатили предприниматели Сургута за продажу алкоголя детям с начала года

8,7 тысяч правонарушений, связанных с алкоголем, выявили сотрудники УМВД Сургута за 2018 год.

С прошлого года показатель вырос почти на тысячу. Полиция связывает это с ростом профилактической работы.

«Это говорит о том, что мы проводим профилактику. То есть работаем не по факту правонарушения, а по факту выявления на административных участках», – пояснила главный участковый Сургута Лилия Линченко.

Начальник отдела участковых уполномоченных рассказала, что за распитие алкоголя в общественных местах оштрафованы 4618 сургутян, еще 4164 человека привлекли к ответственности за «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

За нарушение правил продаж алкоголя наказаны 69 предпринимателей, у которых изъяли 2 683 литра алкогольной продукции. В общей сложности они были оштрафованы 220 тысяч рублей. За продажу алкоголя несовершеннолетним заведено 140 административных дел, из них рассмотрено 115. Общая сумма штрафов по таким делам превысила 2,5 млн рублей.

Профилактическая работа, по мнению сотрудников полиции, повлияла на динамику числа пьяных дебошей. С начала текущего года нетрезвые сургутяне привлекались к ответственности за нарушение закона 569 раз, а за аналогичный период прошлого года – 583 раза. На 2,4 процента больше.

Сегодня на учете в полиции со статусом «Алкоголик, допускающий правонарушение», состоят 392 жителя Сургута.