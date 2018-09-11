​Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов

Время оформления электронной подписи сокращено до 2 минут, а срок ее ожидания - с недели до одного дня.

Оформить электронную подпись в Сбербанк Бизнес Онлайн можно дистанционно, а флеш-карту привезет курьер.

Электронная подпись позволит работать на 8 государственных и более чем 90 коммерческих площадках.

Сбербанк ввел услугу дистанционного выпуска электронной подписи для торгов. Теперь корпоративные клиенты могут заказать ее в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» в разделе «Продукты и услуги», выбрав сервис «Электронная подпись для торгов». Разработчик продукта — компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.

Услуга предоставляется в среднем через 24 часа. Забрать флеш-карту с подписью можно самостоятельно в удостоверяющем центре партнера банка или с помощью курьерской доставки ФГУП «Главный центр специальной связи». Стоимость услуги — от 3990 руб. В эту сумму уже включена годовая лицензия «КриптоПро CSP», необходимая для использования электронной подписи.

Ранее для получения такой подписи клиенты банка готовили большой пакет документов и несколько раз посещали специализированный удостоверяющий центр. Весь процесс занимал около недели.

Сегодня оформление услуги происходит в течение двух минут. Клиент Сбербанка проходит идентификацию на этапе открытия счета и подключения к Сбербанк Бизнес Онлайн. Соответственно, ему не нужно идти в специализированный удостоверяющий центр для подтверждения личности — достаточно заполнить заявку в системе. Оплатить услугу клиент может через Сбербанк Бизнес Онлайн со счета компании.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Выпуск электронной подписи для участия в торгах был для наших клиентов довольно трудоемким и болезненным процессом. Благодаря услуге "Электронная подпись для торгов" потеря времени уходит в прошлое. Новый сервис — это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка избавиться от рутины, сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела».

Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках федеральных площадках, включая крупнейшую – универсальную торговую платформу Сбербанк-АСТ, и более чем на 90 коммерческих площадках, позволяет сдавать отчетность для госорганов в электронном виде, дистанционно регистрировать онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе, подписывать электронные документы и работать на государственных электронных порталах.

Подробней о сервисе можно узнать на сайте.