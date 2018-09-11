16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,9744   EUR  81,3942  

Молодым семьям – миллиард рублей субсидии, балочникам – 885 миллионов

Депстрой Югры решил, куда потратить «строительные» деньги программы «Сотрудничество»

2,2 миллиарда рублей получит Югра на улучшение жилищных условий граждан по программе «Сотрудничества» в этом году. Директор департамента строительства – гланый архитектор Югры Андрей Кривуляк рассказал, на что именно будут потрачены эти средства.

«1 миллиард рублей будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и привлекших заемные кредитные средства для улучшения жилищных условий. За счет такого решения субсидии получат практически 900 югорских семей», - цитирует главу депстроя Югры департамент общественных связей региона.

В целом до конца года на субсидии молодым семьям окружной бюджет потратит более двух миллиардов рублей. Мера поддержки рассчитана примерно на 1,8 тысячи молодых семей – участниц программы.

«Около 855 миллионов рублей будет направлено на расселение балочных массивов в четырех муниципалитетах. Средства получат Мегион, Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганский район. В 2010-2011 годах в общеокружном списке значилось около 10 тысяч балков. Мы рассчитываем, что к концу года их останется около 3 тысяч. Всего для решения этой проблемы в Югре в 2018 году направлено более 2 миллиардов рублей», - уточнил Андрей Кривуляк.

Еще 400 миллионов рублей будет направлено на обеспечение жильем жителей автономного округа из числа коренных малочисленных народов, признанных участниками подпрограмм до 31 декабря 2013 года. Такую поддержку получат свыше 140 семей.

84 миллиона рублей будет направлено на выплаты субсидий семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода; семьям, имеющим детей-инвалидов; семьям, в которых дети остались без родителей. А также на субсидии для погашения задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки. Эти средства позволят предоставить помощь 52 семьям.

Программы по расселению граждан из аварийного жилья также будут продолжены, а финансирование их увеличено, но из другого источника. Напомним, что в конце прошлой недели правительство Югры решило добавить не реализацию жилищных программ около двух миллиардов рублей из окружного бюджета. Возможность появилась из-за резкого роста доходов бюджета, который позволил не только в три раза снизить дефицит региональной казны, но и увеличить расходную часть на 9 миллиардов рублей. Чиновники предлагают дополнительно направить эти деньги на жилищные программы, здравоохранение и спорт.

Направлять или нет, а также – кому, когда и сколько, решит дума Югры на первом осеннем заседании, которое состоится уже в конце текущей недели.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:49, просмотров: 228, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Югре стартую новые выборы

В Югре стартую новые выборы
Шансы кандидатов прокомментировали спортивные эксперты
Константин Шперлинг Сегодня в 18:46
65 0
Это лучший результат за последние 10 лет в истории района

Это лучший результат за последние 10 лет в истории района
Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 18:17
73 0
Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО

Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО
У подростков из западной части города выросли шансы на победу и появилось еще одно поле для тренировок
Марина Романова Сегодня в 17:45
71 0
​Шоу начинается

​Шоу начинается
Рассказываем, что предпочитают смотреть сургутяне по телевизору
Анна Калугина Сегодня в 17:17
107 2
Тренд на стабильность опять подтвердился

Тренд на стабильность опять подтвердился
Почему 9 сентября можно считать успешным днем для югорского отделения "Единой России"
Иван Назаров Сегодня в 15:25
150 1
«Это страшно»

«Это страшно»
Сургутянка Юлия Сажнева, которую вчера задержали как участницу митинга, рассказала СИА-ПРЕСС о семи часах, проведенных в отделении полиции
Анастасия Семихатских 10 сентября в 20:00
1611 36
Таких инцидентов в Сургуте не было никогда

Таких инцидентов в Сургуте не было никогда
Председатель Сургутской ТИК Светлана Гаранина - об итогах Единого дня голосования и победе Евгения Барсова
Маргарита Стройнова 10 сентября в 16:17
2153 12
10 лет – как один день

10 лет – как один день
Результаты нашей работы сегодня могут увидеть и оценить не только сургутяне – десятки реализованных нами объектов украсили вечернюю панораму Югры и других регионов России
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 10 сентября в 15:43
654 2
В Сургутском районе в результате выборов – новые главы трех сельских поселений

В Сургутском районе в результате выборов – новые главы трех сельских поселений
Председатель ТИК Андрей Чижов о результатах Единого дня голосования
Маргарита Стройнова 10 сентября в 11:35
785 1
Голосовать за оппозицию — длительный политический тренд для Югры

Голосовать за оппозицию — длительный политический тренд для Югры
Андрей Бондарев, член Российской ассоциации политических консультантов 10 сентября в 10:44
563 4
Определять победителей викторины "Города Югры", возможно, будет генератор случайных чисел

Определять победителей викторины "Города Югры", возможно, будет генератор случайных чисел
Судьба подарков решится 15 и 16 сентября
Марина Романова 10 сентября в 08:27
448 1
Кубок мира по водному поло уедет в США

Кубок мира по водному поло уедет в США
Российская сборная - на втором месте
Редакция СИА-ПРЕСС 09 сентября в 20:35
518 0
Югра проголосовала

Югра проголосовала
На 19:30 явка на выборы по округу составила 34,1 процента. Итоговые данные будут известны завтра утром
Редакция СИА-ПРЕСС 09 сентября в 15:42
1359 25
Негоже, когда игру судит арбитр, не знающий правил

Негоже, когда игру судит арбитр, не знающий правил
Президент федерации хоккея Югры Александр Сальников рассказал siapress об итогах прошлого хоккейного сезона и планах на будущий
Константин Шперлинг 09 сентября в 17:40
647 0
По всему округу насчитывается 236 тысяч участников викторины "Города Югры"

По всему округу насчитывается 236 тысяч участников викторины "Города Югры"
Пятая часть из них - сургутяне
Оксана Макеева, директор Центра «Открытый регион» 09 сентября в 17:21
459 0
«Сложно не узнать о выборах, когда все заборы завешаны плакатами. Если глаза есть, — увидишь»

«Сложно не узнать о выборах, когда все заборы завешаны плакатами. Если глаза есть, — увидишь»
Сургутяне рассказывают о том, почему они пришли голосовать
Редакция СИА-ПРЕСС 09 сентября в 16:17
540 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика