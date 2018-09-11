Молодым семьям – миллиард рублей субсидии, балочникам – 885 миллионов

2,2 миллиарда рублей получит Югра на улучшение жилищных условий граждан по программе «Сотрудничества» в этом году. Директор департамента строительства – гланый архитектор Югры Андрей Кривуляк рассказал, на что именно будут потрачены эти средства.

«1 миллиард рублей будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и привлекших заемные кредитные средства для улучшения жилищных условий. За счет такого решения субсидии получат практически 900 югорских семей», - цитирует главу депстроя Югры департамент общественных связей региона.

В целом до конца года на субсидии молодым семьям окружной бюджет потратит более двух миллиардов рублей. Мера поддержки рассчитана примерно на 1,8 тысячи молодых семей – участниц программы.

«Около 855 миллионов рублей будет направлено на расселение балочных массивов в четырех муниципалитетах. Средства получат Мегион, Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганский район. В 2010-2011 годах в общеокружном списке значилось около 10 тысяч балков. Мы рассчитываем, что к концу года их останется около 3 тысяч. Всего для решения этой проблемы в Югре в 2018 году направлено более 2 миллиардов рублей», - уточнил Андрей Кривуляк.

Еще 400 миллионов рублей будет направлено на обеспечение жильем жителей автономного округа из числа коренных малочисленных народов, признанных участниками подпрограмм до 31 декабря 2013 года. Такую поддержку получат свыше 140 семей.

84 миллиона рублей будет направлено на выплаты субсидий семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода; семьям, имеющим детей-инвалидов; семьям, в которых дети остались без родителей. А также на субсидии для погашения задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки. Эти средства позволят предоставить помощь 52 семьям.

Программы по расселению граждан из аварийного жилья также будут продолжены, а финансирование их увеличено, но из другого источника. Напомним, что в конце прошлой недели правительство Югры решило добавить не реализацию жилищных программ около двух миллиардов рублей из окружного бюджета. Возможность появилась из-за резкого роста доходов бюджета, который позволил не только в три раза снизить дефицит региональной казны, но и увеличить расходную часть на 9 миллиардов рублей. Чиновники предлагают дополнительно направить эти деньги на жилищные программы, здравоохранение и спорт.

Направлять или нет, а также – кому, когда и сколько, решит дума Югры на первом осеннем заседании, которое состоится уже в конце текущей недели.