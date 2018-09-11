​Россияне готовы отказаться от лапши быстрого приготовления

Более половины россиян готовы исключить из рациона продукты быстрого приготовления - сухие супы, лапшу, картофельное пюре и каши. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир», сообщает РИА «Новости».

Среди принявших участие в опросе 24,7 процента полностью согласны с отказом от таких продуктов, 30,2 процента — скорее согласны. Любителей еды, которую не надо готовить, оказалось всего 14,4 процента.

Замороженные пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты готовы не есть более 35 процентов респондентов. Однако 42 процента опрошенных заявили о том, что скорее не готовы вообще отказаться от покупки полуфабрикатов. Совершенно не поддержали отказ от полуфабрикатов 22,8 процента россиян. Кроме того, немногие готовы отказаться от картофеля и макарон, а также от мучных изделий.

"Более половины россиян следят за своим питанием и предпочитают легкую и нежирную еду. 47 процентов отметили, что стараются не употреблять продукты с высоким содержанием холестерина", — отметили аналитики.

Данные исследования основываются на материалах скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.