​Никита Михалков госпитализирован и прооперирован

Российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков перенес операцию и находится в больнице. Об этом телеканалу «360» рассказал его коллега Александр Адабашьян.
«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — отметил он.
Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что во время посещения турнира по профессиональному боксу, проходивший в ледовой арене «Трактор» в Челябинске, Михалков передвигался на костылях.
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