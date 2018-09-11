​Никита Михалков госпитализирован и прооперирован

Российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков перенес операцию и находится в больнице. Об этом телеканалу «360» рассказал его коллега Александр Адабашьян.

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — отметил он.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что во время посещения турнира по профессиональному боксу, проходивший в ледовой арене «Трактор» в Челябинске, Михалков передвигался на костылях.