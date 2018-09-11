Досконально подсчитано, сколько времени офисные работники проводят в смартфонах

Встречи, совещания, разъезды, дедлайны, отчеты, письма коллег, запросы клиентов и начальник, требующий результатов, — жизнь офисных сотрудников нелегка. Кажется, чтобы все успевать, обитателям «оупен-спейсов» нужно работать 24/7. Но откуда тогда в Google 12,8 миллионов ответов на вопрос: «Чем заняться на работе?».

По трудовому законодательству «длительность работы за компьютером без перерыва может быть не более двух часов». Значит, таймауты не только нужны, но и полагаются по закону. Но вот чего пока точно нигде не прописано - сколько времени сотрудник может проводить в смартфоне. Компании оплачивают или компенсируют корпоративную связь, но часто не могут сказать, сколько часов/минут разговаривают их работники или качают в интернете.

Телеком-эксперты проанализировали мобильное поведение более чем миллиона корпоративных абонентов. Оказывается, количество звонков и интернет-аппетиты прямо пропорциональны занимаемой должности. Из чего состоит усредненный рабочий день на каждой из карьерных ступеней? Действительно ли мобильные запросы соответствуют месту на карьерной лестнице? Изучаем по видео.

Сотрудники квалификации «специалист» проводят со смартфоном в 3 раза меньше времени, чем остальные обитатели офисов. Но, независимо от сферы деятельности, они признаются, что все чаще используют на работе Whats App и Viber, чтобы быстро решить вопросы. Уже общепринято создавать в мессенджерах чаты внутри отделов.

Не менее популярна в рабочее время и электронная почта. Учтите: полученные по e-mail сообщения, переписку и документы часто признают юридически значимыми. Для специалистов, а также сотрудников, часто работающих вне офиса, менеджеров и руководителей «МегаФон» ввел безлимит на почту и мессенджеры в новых тарифах «Управляй!».

По данным экспертов Rabota.ru, 51% опрошенных россиян готовы трудиться удаленно, а еще 20% могут работать дома пару дней в неделю, чтобы не расслабляться и не начать халтурить. Впрочем, в мобильном общении «халтуры» не предвидится: те, кто работают на «удаленке» - «мобильные совы» - звонков, встреч и переговоров, как правило, больше со второй половины дня.

Работникам вне офиса эксперты советуют заранее наметить окна для перерыва, чтобы вовсе не скатиться в 24-часовой отдых. Например, провести напряженную презентацию проекта по видеосвязи и после - наградить себя серфингом по ленте. А вот загружать или скачивать презентации, документы для подрядчиков можно сколько угодно и когда угодно. «МегаФон» установил безлимит и на «облака» Яндекс.Диск, iCloud или Облако Mail.ru.

Кому-то удобнее общаться с клиентами и сотрудниками по телефону, другим — написать sms, а третьим – отправить аудиосообщение. Но опытный менеджер решает вопросы в мессенджерах. По данным AT Consulting, большинство компаний используют видеозвонок как основной канал коммуникаций с клиентами и коллегами из других регионов, да и экономия на командировках выходит приличная.

Или, к примеру, нужно позвонить руководителю в Прагу, а разговор может затянуться – тогда интернета нужно, да побольше. Ситуаций много – поэтому теперь соотношение гигабайты/минуты можно менять, главное – что абонплата при этом не меняется.

А, для тех, у кого по графику много выездных встреч с клиентами – связисты ввели безлимит и на онлайн-карты.

Если вы - специалист, а распорядок дня у вас больше напоминает руководительский – это повод серьезно поговорить с начальником. Если разъезды и командировки за пределы страны все же неминуемы - не страшно: «МегаФон» обнулил входящие звонки в Европе (для менеджеров и руководителей).

А вообще, человек выбирает тариф, а не тариф человека – уверены специалисты оператора, поэтому на сайте можно выбрать нужное количество минут для звонков, гигабайт для интернета и SIM-карт для работников, а в конце месяца «МегаФон» вернет компании 7% кэшбэк от суммы расходов за прошлый месяц.

«В результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг – звонки, sms и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.