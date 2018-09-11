​Педагоги будут искать будущих преступников среди младшеклассников

Для российских педагогов разработали методички, с помощью которых они смогут выявлять будущих преступников уже в начальной школе.

Над рекомендациями работали специалисты Центра защиты прав и интересов детей при Минпросвещения с привлечением экспертов факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, пишут «Известия». По словам представителя Центра Владимира Зарецкого, документ направлен на «формирование законопослушного социально одобряемого поведения».

С помощью методических рекомендаций учителя должны будут обращать внимание не только на явные признаки, например, насилие по отношению к другим детям, но и косвенные: чрезмерное упрямство, вспыльчивость, открытое непослушание, повышенный интерес к оружию, прогулы уроков, побеги из дома, попытки обмана взрослых, попрошайничество, употребление алкоголя или наркотиков. Также тревожным звоночком могут стать посты в соцсетях, рисунки и тексты в тетрадке младшего школьника, не относящиеся к учебе, а содержащие «настораживающие смыслы».

Эксперты советуют с детьми аккуратно, чтобы не обострить ситуацию. Если поведение ребенка настораживает и учителя, и одноклассников, педагогу рекомендуют работать с родителями, при необходимости собрать консилиум из педагогов, психолога и других специалистов, а также определить дальнейшую работу со школьником.