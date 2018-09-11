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Сургут готовится принять специализированную нефтегазовую выставку. Она пройдет 24-й раз

Международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и газ - 2018" состоится в Сургуте традиционно в конце сентября - с 26 по 28. Организаторы обещают, что 80 экспонентов представят самые передовые разработки в области ТЭК: отечественное и зарубежное оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства и ремонта магистральных трубопроводов, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса, промышленные технологии для автоматизации производства, системы связи, строительную, дорожную, автомобильную спецтехнику и многое другое.

В деловую программу мероприятия включены семинары и презентации, в рамках которых состоится обсуждение актуальных тем и вопросов нефтегазового комплекса.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 259, комментариев: 0


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