​iPhone «для бедных» достанется не всем желающим

12 сентября Apple презентует новинки. Ряд экспертов ожидают увидеть среди них «бюджетный» iPhone. Однако, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, он достанется не всем желающим.

По данным издания, компания не сможет наладить стабильный выпуск смартфонов из-за проблем на производстве.

Сообщается, что «яблочный» бюджетный смартфон получит название XRи будет стоить не больше 850 долларов. Самые наблюдательные нашли изображение девайса на сайте Apple в пяти расцветках — черной, синей, красной, золотой и оранжевой.