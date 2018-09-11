​Депутаты планируют ограничить россиян в кредитах

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, ограничивающие уровень долговой нагрузки заемщиков. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Анатолий Аксаков.

Парламентарий отмечает, что инициатива направлена на защиту граждан. Разработку законопроекта планируют завершить осенью. На погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50% совокупных доходов.

Однако ряд экспертов опасаются, что те, чья долговая нагрузка окажется выше, в пойдут к черным кредиторам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. По итогам первых шести месяцев 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%.