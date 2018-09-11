Трудовая инспекция в Югре усиливает работу с гражданами предпенсионного возраста

В Югре созданы консультационные пункты для граждан предпенсионного возраста по вопросам соблюдения трудового законодательства. Прием ведут специалисты государственной инспекции труда в Югре.

Специализированный прием проводится два раза в неделю - по вторникам и четвергам с 14 до 15 часов. В Сургуте - по ул. Энергетиков, 4, в Нижневартовске - ул. Чапаева, 83, в Ханты-Мансийске - ул. Чехова, 62а, по всем трем адресам - в кабинетах руководителей.

"При этом инспекторы государственной инспекции труда обязаны оказывать консультации и в другие рабочие дни", - уточняет ведомство.

Кроме того, по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа телефона «горячей линии»: 8 (3467) 388 905.