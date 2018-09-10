​Жителям Урала и Сибири будут доставлять посылки из Китая вдвое быстрее

«Почта России» ускорит доставку посылок из Китая жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока. Теперь товары, заказанные из этих регионов, например, на AliExpress, будут идти через Владивосток, а не через Москву.

Новый маршрут доставки запустили с 10 сентября. Он должен сократить сроки доставки отправлений в два раза, пишет РБК. Речь идет о письмах, открытках, бандеролях и мелких пакетах весом менее двух килограммов, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки.

Почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток, оттуда поездом «Почты России» ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве.

В «Почте России» подчеркнули, что на новое логистическое решение их подтолкнул ускоряющийся рост количества посылок из Китая.

Ожидается, что благодаря оптимизации маршрута сроки доставки посылок сократятся для большинства восточных регионов и малых городов до 14 дней от заказа до получения.

Уточняется также, что на новый маршрут будет приходиться 40 процентов продаж AliExpress в России.