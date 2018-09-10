​В Югру идет снегопад

Во вторник, 11 сентября, местами в Югре пройдет снег. Таковы прогнозы Ханты-Мансийского гидрометцентра.

Температура ночью опуститься до минус трех градусов, а днем поднимется до плюс 4-9 градусов. Умеренный, местами порывистый ветер будет дуть с запада.

В Сургуте, по данным портала Gismeteo.ru, снег будет пролетать уже вечером в понедельник, ночью тоже будет снежно, а днем во вторник зимние осадки сменит дождь. Дневная температура в экономической столице округа, если верить синоптикам, не поднимется выше плюс пяти.

12 и 13 сентября в округе ожидаются смешанные осадки, западный, местами порывистый ветер, ночью - около нуля, днем воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов.

Стоит отметить, что в такую погоду традиционно ухудшается дорожная обстановка. Автолюбителям стоит быть осторожнее за рулем и соблюдать скоростной режим.