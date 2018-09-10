​Рубль рекордно подешевел по отношению к доллару и евро

Днем 10 сентября стоимость евро на Московской бирже превысила 81 рубль, доллара - 70 рублей. Таким образом, курс европейской валюты вернулся к уровню марта 2016 года, пишет РБК.

Утром в понедельник падение рубля остановилось, российская валюта даже немного подросла по отношению к пятничному курсу, однако вскоре стоимость евро вплотную приблизилась к отметке 81,5 рубля.

В конце прошлой недели вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. Помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что ослабление курса рубля «пока» не является предметом для беспокойства.

Стоит отметить, что укрепление валют идет на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,65 процента, до 77,33 доллара за баррель, передает ТАСС.