​В России могут ограничить прокат зарубежных фильмов

Министерств культуры России готово сделать очередной шаг для развития российского кинематографа. В законодательство планируется внести изменения, ограничивающие прокат зарубежных фильмов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники, близкие к ведомству.

Если изменения узаконят, количество показов иностранных картин сократят до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Уточняется, что за единичное нарушение правила установят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Контролировать кинотеатры будет Роспотребнадзор.

Аналогичная инициатива была впервые опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в 2017 году. В пояснительной записке тогда говорилось: «Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов».