​Сбербанк приглашает всех желающих на полумарафон «Превзойди себя»

15 сентября 2018 года в Ханты-Мансийске пройдет IV легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя». Мероприятие организовано Ханты-Мансийским отделением Сбербанка совместно с Фондом поддержки и развития массового спорта в ХМАО-Югре.

«Превзойди себя» – это не только спортивное мероприятие, это целое движение, где у каждого есть возможность бросить вызов самому себе, преодолеть внутренние ограничения. Мы приглашаем всех желающих, детей и взрослых, присоединиться и пробежать дистанцию в 500 метров, 4,2, 8,4 или 21,1 километр. Старт мероприятия в 14:00 в парке имени Бориса Лосева. Приходите всей семьей, будет яркая развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и призы», – комментирует управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Пройти регистрацию для участия можно по ссылке. Заявки уже оставили почти 1000 любителей бега не только из Югры, но и из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы, так что полумарафон «Превзойди себя» выходит на федеральный уровень.

Для иногородних участников предусмотрена система скидок на проживание в гостиницах города, посещение музеев. Получить подробную информацию можно по ссылке.