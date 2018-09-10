​В Лямина появится спорткомплекс. Контроль председателя Думы Сургутского района

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк лично приехал в деревню Лямина для того, чтобы проконтролировать, как протекает капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. Речникова, 14, как расходуются бюджетные средства и понять – удастся ли выполнить все работы в поставленные сроки.

Анатолий Петрович отметил важность данного спортобъекта для нужд поселения. Но из-за нехватки финансирования, работы по спорткомплексу были разделены на два этапа. На первый депутаты Думы Сургутского района уже направили 3,18 млн рублей. Народные избранники планируют и дополнительное финансирование.

«В августе на бюджетной комиссии было принято решение о выделении денежных средств на второй этап и выносе этого вопроса на заседание Думы. Он обсуждался уже не раз, и я уверен, что депутаты его поддержат. Поселению необходим спортивный комплекс для того, чтобы люди могли заниматься спортом», – заявил Анатолий Сименяк.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк отметил, что в целом на данный капремонт спорткомплекса в Лямина необходимо выделить около 10 миллионов рублей. Этот вопрос в стадии решения депутатами.

Вместе с Анатолием Петровичем на объекте побывал глава Лямина Сергей Ермолаев. Он также обозначил востребованность жителей поселения в спорткомплексе. По его словам, многие занимаются лыжными гонками, поэтому необходимо и место для тренировок. Также есть перспектива в виде новых видов спорта.

«Должен быть человек, который был бы заинтересован в этом сам и заинтересовал бы детей. Так вот у нас есть такой человек – это Геннадий Устинов. Он вывозит ребят на соревнования, где они показывают хорошие результаты на уровне Ханты-Мансийского автономного округа», – заявил глава поселения.

Кстати, спорткомплекс в Лямина предназначен для занятий физкультурой и спортом жителями разного возраста. Помимо внешних и внутренних работ планируется обустройство тренажерного зала и игрового.

«В первую декаду ноября подрядная организация сдаст объект. Ремонт подъездов и подходов, скорее всего, перенесем на следующий год», – подытожил председатель Думы Сургутского района.

После осмотра объекта Анатолий Сименяк провел прием граждан.

Во втором полугодии визиты председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка в поселения, с целью личного контроля, продолжатся. Этот формат работы, как показала практика, эффективен.