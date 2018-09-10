​Поваренную соль на российских прилавках заменит пищевая

В России вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», который исключает из наименования продукции слово «поваренная».

Производители уже не имеют права выпускать соль по старому ГОСТу. «Пищевая» соль начала поступать на прилавки российских магазинов, а в 2019 году, когда остатки произведенной ранее продукции будут распроданы, полностью заменит «поваренную».

Как пояснил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, поменять название соли решено из-за того, что название «поваренная» некорректно для продукта: «Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки».

Теперь на упаковке будет написано «Соль пищевая». «Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее», - пояснил Востриков.

Также по стандарту, предполагает использование единственно возможной добавки — йода.

Производители соли заверили, что затраты на изменения дизайна упаковок в связи с вступлением в силу нового ГОСТа были незначительными и цена на продукт не изменится.