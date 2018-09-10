​Врио губернатора Тюменской области Александр Моор набрал 65,86 процента голосов избирателей

Избирательная комиссия Тюменской области обработала 100 процентов протоколов. По итогам голосования за губернатора региона врио главы Тюменской области Александр Моор («Единая Россия») набрал 65,86 процента голосов избирателей. Артему Зайцеву (ЛДПР) отдали свои голоса 12,99 процента избирателей, Ивану Левченко (КПРФ) – 12,83 процента, Владимиру Пискайкину («Справедливая Россия») – 5,77 процента.

В выборах приняли участие 1,2 миллиона жителей тюменской «матрешки» - 49,1 процента.



Инфографика: tyumen.izbirkom.ru

В Югре на избирательные участки пришли 35,48 процента человек. 44,9 процента из них отдали свои голоса Александру Моору, 21,17 процента – Ивану Левченко, 20,05 процента – Артему Зайцеву, 9,39 процента – Владимиру Пискайкину.

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