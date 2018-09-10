​Ханты-Мансийский НПФ вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за первое полугодие 2018 года.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 6,83%.

Среди крупных НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает шестое место.

Средневзвешенная доходность в негосударственных пенсионных фондах от инвестирования пенсионных накоплений за первое полугодие 2018 года составила 4,4%.

Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов.