​Ханты-Мансийский НПФ вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за первое полугодие 2018 года.
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 6,83%.
Среди крупных НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает шестое место.
Средневзвешенная доходность в негосударственных пенсионных фондах от инвестирования пенсионных накоплений за первое полугодие 2018 года составила 4,4%.
Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов.
Как хобби может перерасти в бизнес расскажет руководитель студии «Полезных Букетов» и бутика цветов и подарков «Lavanda» Алина Хаматова // ONLINE 12 сентября в 14.00