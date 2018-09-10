​Предварительно: за Александра Моора проголосовали 65,9 процента избирателей

Избирательная комиссия Тюменской области подвела предварительные итоги выборов губернатора региона. По данным на утро 10 сентября, в голосовании приняли участие 1,2 миллиона жителей тюменской «матрешки» (49%). 65,94 процента из них отдали голос за врио главы региона Александра Моора («Единая Россия»), 12,96 процента – за Артема Зайцева (ЛДПР), 12,8 процента – Ивана Левченко (КПРФ), 5,77 процента – Владимира Пискайкина («Справедливая Россия»).

В Тюменской области проголосовали 57,34 процента жителей (по итогам обработки 99,91% протоколов). Моору отдали свои голоса 75,49 процента, Левченко – 9,33 процента, Зайцеву – 8,97 процента, Пискайкину – 4,48 процента.



Инфографика: tyumen.izbirkom.ru

В Югре на выборы сходили 35,31 процента человек (обработано 99,44% протоколов). Лидером голосования также стал Александр Моор (44,93%). Иван Левченко набрал в ХМАО 21,16 процента голосов, Артем Зайцев – 20,03 процента, Владимир Пискайкин – 9,41 процента.

На Ямале проголосовала самая большая доля граждан – 65,98 процента (обработано 100% протоколов). Большинство из них (74,94%) отдали свои голоса Александру Моору. Места конкурентов врио губернатора распределились следующим образом: 12,07 процента голосов досталось Артему Зайцеву, 8,34 процента – Ивану Левченко, 3,2 процента – Владимиру Пискайкину.

Всего ТИКами обработано 99,75 процента протоколов.

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