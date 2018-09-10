​30 процентов детей из Югры провели летний отдых внутри региона

В Югре на заседании межведомственной комиссии обсудили итоги организации отдыха детей в летних лагерях. Внимание было заострено на двух важных достижениях:

В этом году больше детей отдохнуло в лагерях Югры.

Была организована комплексная безопасность детей, что позволило избежать чрезвычайных происшествий.

«Потенциал по обоим показателям не исчерпан, – заявил заместитель главы Югры Всеволод Кольцов. – Поэтому нам есть над чем работать в следующем году».

За лето в Югре отдохнули более 75 тысяч детей, что в общей сумме составляет 31 процент от общей численности школьников в регионе.

Впервые в 2018 году были открыты лагеря труда и отдыха в 7 муниципальных образованиях: Октябрьском, Советском, Ханты-Мансийском районах, Нягани, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Югорске. Кроме того, впервые были открыты 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей, это детский оздоровительный профильный лагерь круглосуточного пребывания «Олимпия» в Сургуте и детский образовательный оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Этноград» в Сургутском районе, пишет администрация Югры.

Еще 22 тысячи югорских детей отдохнули за пределами региона. В частности, это Республика Крым, Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Болгария, Беларусь и другие.

Путевки предоставлялись и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более 20 тыс. таких детей смогли отдохнуть летом.

Не остались без внимания дети, проявившие себя в сфере образования: лауреатам, победителям, дипломантам, участникам международных, российских, слетов, соревнований, конкурсов, представителям детских общественных движений, предоставлялись путевки в международный детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Смена», всероссийский детский центр «Орленок», детский оздоровительный лагерь «Gagarin» (Крым), детский оздоровительный лагерь «Сатера» (Крым).

В Сургуте в период школьных каникул 2018 года в городе работало 58 лагерей, которые посетили 5475 детей. За пределами нашего региона отдохнули еще 6226 сургутян, 2857 из них по путевкам, приобретенным за счет округа и города.

«Несмотря на то, что детей с каждым годом все больше нам удается сохранить долю охвата, а также вводить новые формы организации отдыха, оздоровления и занятости. В частности, речь идет о привлечении ресурсов «Технополиса», организации профильных смен по профилактике ДТП и профильных смен этнической направленности», – рассказала siapress.ru директор департамента образования Анна Томазова.

На осенний период 2018 года запланирован отдых в 24 лагерях с дневным пребыванием, загородном лагере, а также выездной отдых на Юг Тюменской области.